Furto in pizzeria a Volla, danni per 10mila euro: “Ho aperto 3 mesi fa, ora è distrutta” Una pizzeria assaltata dai rapinatori in piena notte a Volla. Le immagini sui social, il proprietario: “Ho aperto solo 3 mesi fa, danni per 10mila euro” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono entrati in una pizzeria poco prima delle 4 del mattino, scassinando la saracinesca e la porta d'ingresso e facendo 10mila euro di danni. La vicenda è accaduta a Volla, nell'hinterland di Napoli: il proprietario si è sfogato duramente, spiegando che aveva aperto il locale appena tre mesi fa, ed ora deve fare i conti con la devastazione lasciata dai ladri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto, sia all'esterno che dentro il locale.

Dal video, diffuso sui social, si vede che arrivano in sei a volto coperto, a bordo di una vettura: forzano prima la saracinesca e poi la porta d'ingresso, e puntano dritti al registratore di cassa. Ma nel mentre, devastano il locale con un grosso arnese, probabilmente un piede di porco. Il tutto è durato in tutto 4-5 minuti, come si vede dall'orario delle telecamere. Il filmato è stato poi inviato dal proprietario della pizzeria vollese a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi Sinistra, che lo pubblicato sui propri canali social, spiegando: "Ho aperto questa pizzeria soltanto tre mesi fa e la scorsa notte me la hanno devastata in totale padronanza del territorio e mi hanno fatto circa 10 mila euro di danni. Può mai essere che in un territorio pieno di attività come Volla non ci sia un controllo più assiduo?". Lo stesso Borrelli, dal canto suo, ha poi aggiunto: "Quando si decideranno a rinforzare il sistema di sicurezza, implementando il numero di agenti presenti sul territorio, sarà sempre troppo tardi. Noi stiamo lanciando l’allarme da tempo ma sembrano siano parole gettate al vento", ha concluso poi il deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra.