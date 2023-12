Furto in casa a Fuorigrotta: presi due ladri, caccia al terzo in tutto il quartiere Pomeriggio movimentato nel quartiere napoletano, a causa di un furto in appartamento: i carabinieri sono stati impegnati nell’intervento, suscitando clamore per le strade di Fuorigrotta. Due banditi sono stati presi, mentre si cerca il terzo complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È stato un primo pomeriggio concitato e movimentato quello di oggi, giovedì 28 dicembre, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: un furto in appartamento ha destato la curiosità di molti residenti, dal momento che l'intervento dei carabinieri si è protratto a lungo tra le strada del quartiere. Come apprende Fanpage.it, infatti, due dei malviventi che sono entrati in azione e hanno tentato di svaligiare l'appartamento sono stati presi, mentre un terzo complice è riuscito a fuggire; i militari dell'Arma sono stati impegnati nelle sue ricerche, attirando la curiosità di molti abitanti.

Ladri scatenati a Natale: tentato furto in casa anche a Posillipo

Durante queste festività natalizie, a Napoli, i ladri di appartamenti sono particolarmente scatenati. Nelle scorse ore, ad esempio, a Posillipo, quartiere collinare del capoluogo campano, tre ladri incappucciati sono stati sorpresi dalla Polizia Municipale mentre cercavano di irrompere in un appartamento in via Orazio, con l'obiettivo di svaligiarlo. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, che ha visto gli agenti della Municipale dare la caccia ai malviventi, a piedi, lungo le rampe di Sant'Antonio: sfortunatamente, i ladri sono riusciti a fuggire e sono tuttora ricercati.