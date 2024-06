video suggerito

Furto con esplosivo alle poste, ma nell'edificio potrebbe esserci amianto. Il sindaco: "Chiudete le finestre" Nella notte, a Serino, malviventi hanno messo a segno un furto all'ufficio postale, facendo saltare in aria il bancomat. Nella struttura, però, potrebbe esserci amianto: il sindaco ha così emanato una ordinanza con la quale impone la chiusura delle finestre alle abitazioni che sorgono nel raggio di 500 metri.

A cura di Valerio Papadia

C'è molta preoccupazione a Serino, nella provincia di Avellino, dopo che questa notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale in via Fontanelle: oltre a fuggire via con il bottino – che non è ancora stato quantificato – e a causare notevoli danni all'ufficio stesso – che rimarrà inagibile per qualche giorno – i malviventi potrebbero aver causato danni ben più seri all'ambiente e alla salute dei cittadini. Nell'edificio che ospita le poste, infatti, si teme la presenza di amianto; l'esplosione potrebbe aver diffuso nell'atmosfera le particelle tossiche che si sprigionano proprio quando lastre e pannelli di amianto vengono frantumati.

Sul posto si sono recati i tecnici dell'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale che, dopo i rilievi effettuati, hanno riscontrato la possibile presenza di amianto e paventato il possibile pericolo; l'Agenzia esaminerà nel dettaglio le fibre prelevate in loco per indicazioni più precise. Pertanto, in attesa dei riscontri, il sindaco di Serino, Vito Pelosi, ha emanato una ordinanza sindacale con la quale impone a coloro che vivono nel raggio di 500 metri dall'ufficio postale di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni.

Sui social, l'amministrazione comunale di Serino ha comunicato alla cittadinanza:

A partire dal giorno 16 giugno 2024 e fino a nuova disposizione, che sarà predisposta a seguito dei risultati delle analisi sulle fibre di amianto effettuate dall’Arpac stessa, la chiusura delle finestre e aperture di tutti gli immobili che si trovano nel raggio di 500 metri dalla sede postale