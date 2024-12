video suggerito

Furto alla banca Unicredit di Marigliano, portata via la cassaforte nella notte Colpo alla filiale Unicredit di Corso Umberto. Portata via la cassa suppletiva. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sfondano la porta vetrata e portano via la cassaforte suppletiva. Poi fuggono col bottino. Colpo alla banca Unicredit di Marigliano, questa notte, in provincia di Napoli. I ladri sono entrati in azione attorno alle ore 4,20. Nel mirino la filiale dell'istituto di credito di Corso Umberto I 424. Qui, i malviventi sono riusciti a penetrare all'interno della banca forzando una porta di vetro. Una volta dentro, hanno preso una roller cash, una cassaforte suppletiva, all'interno della quale era custodito del denaro. Poi, sono fuggiti via, dileguandosi tra le strade del centro del Napoletano. Il bottino è ancora da quantificare.

Le indagini dei carabinieri: al vaglio le telecamere

Sulle loro tracce si sono messi subito i carabinieri della sezione radiomobile di Marigliano. I militari dell'Arma hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza a circuito interno della banca e sono al vaglio anche altre immagini catturate dalle telecamere presenti lungo le strade per ricostruire il percorso seguito dai ladri. A quanto apprende Fanpage.it, la cassaforte suppletiva sottratta non era vuota. La banda di ladri è entrata in azione nel cuore della notte, approfittando del fatto che la banca a quell'ora fosse vuota. Sono riusciti così a penetrare all'interno, forzando una porta a vetro infrangibile. Sono attualmente in corso le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire tutte le circostanze. I carabinieri sono impegnati a valutare tutti gli elementi che possano essere utili per identificare i responsabili del furto avvenuto ai danni dell'istituto bancario.