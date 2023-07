Furti nei negozi di lusso a Capri, arrestata coppia di turisti argentini I poliziotti hanno arrestato un 72enne e una 55enne argentini a Capri: avevano rubato merce in una boutique di via Camerelle e in altri negozi dell’isola.

A cura di Nico Falco

L'uomo ha distratto il commesso, la donna ha allungato la mano, ha afferrato due portafogli e se li è infilati in tasca. Tecnica classica, quella che avevano messo in atto due turisti argentini, in vacanza a Capri, che hanno portato via merce esposta da una boutique di via Camerelle, la principale strada dello shopping dell'isola del Golfo di Napoli, dove si concentrano le attività più lussuose. I due sono però stati rintracciati dalle forze dell'ordine mentre tentavano di lasciare l'isola e sono stati arrestati per furto aggravato.

I turisti, lui 72 anni e lei 55, erano entrati in una delle boutique e, mescolandosi tra i clienti, erano riusciti a sgraffignare i due portafogli. Il furto era stato scoperto poco dopo e i gestori dell'attività avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di Capri hanno controllato le telecamere di sorveglianza e hanno ricostruito la dinamica: si vede l'uomo che parlotta con uno dei dipendenti mentre la donna velocemente prende i portafogli dall'espositore. Dalle immagini i poliziotti hanno quindi ricavato gli elementi per diramare la descrizione della coppia e fa partire le ricerche.

I due sono stati rintracciati nella zona del porto, mentre cercavano di allontanarsi dall'isola. Perquisiti, sono stati trovati in possesso dei due portafogli ma anche di altro bottino, segno che la boutique non era stata l'unica a subire la loro "visita": recuperati, e successivamente restituiti ai legittimi proprietari, due tester di profumi e di alcune creme cosmetiche, che erano stati rubati da una profumeria e da una farmacia.