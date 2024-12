video suggerito

Furti in tre negozi del Casertano, entrano di notte e rubano la cassa: bottino da centinaia di euro Due persone sono state arrestate dai carabinieri nella provincia di Caserta dopo aver perpetrato furti in tre negozi.

A cura di Valerio Papadia

Erano diventati il terrori degli esercizi commerciali del Casertano, con particolare riferimento alle cittadine di Cellole e Sessa Aurunca, i due soggetti – un 36enne e un 48enne – arrestati nella serata di ieri, sabato 21 dicembre, dai carabinieri delle stazioni di Baia Domizia e Cellole. I due, infatti, sono ritenuti responsabili di furti in tre esercizi commerciali, nella fattispecie "Il Pollo d'Oro" e la "Locanda di Tommy" ubicati a Cellole e "La Lupa", ubicato a Sessa Aurunca. Secondo le indagini dei militari dell'Arma, uno dei due malviventi, dopo aver forzato porte o finestre ed essersi introdotto negli esercizi commerciali in questione, si impossessava del registratore di cassa, impossessandosi complessivamente di 350 euro.

Le indagini dei carabinieri, partite subito dopo i furti, si sono avvalse delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ubicate sia all'interno che all'esterno degli esercizi commerciali, e hanno permesso di identificare uno dei malviventi, già noto alle forze dell'ordine, il quale si introduceva da solo nei negozi; le immagini hanno restituito ai militari dell'Arma anche la targa della vettura, una Lancia Ypsilon, con la quale i due malviventi si recavano sul posto, guidata dal complice.

Pertanto, nella serata di ieri, i carabinieri hanno raggiunto entrambi i malviventi presso le rispettive abitazioni: i due uomini non hanno avuto alternative che ammettere le proprie responsabilità. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati per direttissima.