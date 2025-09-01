Furti in corsia all’ospedale Ruggi di Salerno, rubati gli oggetti dei malati. Verdoliva ai dipendenti: “Indignato, siate vigili”

"Indignazione e dolore": così Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si è espresso sulla vicenda dei presunti furti avvenuti in corsia nel nosocomio salernitano, che avverrebbero già da tempo all'interno della struttura. Lo ha fatto con una lunga lettera indirizzata ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, nella quale ha voluto anche porgere "le mie più sincere scuse" alle famiglie dei pazienti che hanno subito questi episodi, "consapevole del dolore e dell’ingiustizia che ciò comporta" e "nella consapevolezza di quanto sia inaccettabile che, in momenti già difficili, possano essere privati di oggetti così preziosi, custodi di affetti e ricordi a cui sono legati".

Verdoliva ha definito questi presunti episodi "un’ombra che pesa su tutti noi, anche se la grandissima maggioranza lavora con onore e dedizione. Non credo, e non voglio credere, che tra noi possano annidarsi simili comportamenti. Ma la sola possibilità che qualcuno lo pensi, che un paziente o una famiglia possa associare il nostro nome a un gesto vile, ci deve scuotere nel profondo", per poi spiegare: