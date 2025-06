Furti di pneumatici, a Napoli rubate tutte e quattro le ruote di un’auto in via Tasso Il proprietario ritrova l’automobile parcheggiata in strada senza ruote: rubate grazie ad un semplice cric in via Tasso, nel quartiere di Posillipo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano i furti di pneumatici a Napoli: stavolta ad essere colpita è stata via Torquato Tasso, nel quartiere di Posillipo. Il proprietario ha ritrovato la sua automobile ancora sollevata su un lato, con un banale cric, e nessuna delle quattro ruote. Un danno economico non da poco, visto che comprarle nuove costa mediamente attorno ai 5-600 euro. Il video dell'automobile ritrovata senza pneumatici è stato poi inviato a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Immagini che hanno fatto subito il giro della Rete e causato indignazione in molti cittadini, alcuni dei quali chiedono più controlli in strada per evitare il susseguirsi di queste "attività", tornate ad essere di moda.

Furti di pneumatici che spesso sono "preferiti" dai ladri rispetto ai furti delle intere automobili perché in primis più facili da realizzare, ma anche perché i pneumatici rubati vanno ad alimentare soprattutto il mercato in nero, con prezzi più bassi per i clienti rispetto al mercato tradizionale. Senza contare i furti su commissione, soprattutto per i pneumatici di automobili di grossa cilindrata e dunque più costosi, che poi vanno a finire a loro volta sul mercato nero e dunque acquistati da persone che magari ne ignorano la provenienza. E non ci sono zone "franche": i furti di pneumatici avvengono ormai senza problemi sia in provincia, sia nella periferia delle grandi città come nei quartieri più benestanti. Non a caso, questa volta è accaduto in via Tasso a Posillipo, zona considerata tra le più ricche di Napoli. A dimostrazione che i colpi ormai avvengono praticamente ovunque.