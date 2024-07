video suggerito

Furti a taxi e turisti a Positano, due arresti: recuperati 10mila euro di refurtiva Diecimila euro di refurtiva in almeno tre furti ai danni di taxi e turisti a Positano: in manette due persone, devono rispondere di furto aggravato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La refurtiva recuperata dai carabinieri a Positano

Tre furti ai danni di taxi e turisti, per un bottino pari a diecimila euro, a Positano: i carabinieri, però, sono riusciti a risalire ai presunti autori, arrestandoli e recuperando il maltolto. Due le persone in manette, chiamate ora a rispondere di furto aggravato. Tutta la refurtiva è stata invece restituita ai legittimi proprietari, tra cui un turista inglese in vacanza nella costiera sorrentino-amalfitana. La vicenda è accaduta nelle scorse ore a Positano, in provincia di Salerno, dove i carabinieri del posto assieme ai colleghi della stazione di Amalfi e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia hanno arrestato V.S.D.F e G.H.A, accusati di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero loro i responsabili tre furti, due ai danni di altrettanti veicoli in servizio taxi ed uno nei confronti di un turista londinese: quest'ultimo, in particolare, aveva con lui attrezzatura fotografica ed un computer portatile dal valore complessivo di 10mila euro. Dopo la perquisizione ai due arrestati, tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legitimi proprietari. Soddisfazione da parte di tutti e tre, in particolare del giovane turista inglese che ha poi posato con i carabinieri al momento della restituzione dei propri oggetti.

Il momento della restituzione della refurtiva al turista inglese da parte dei carabinieri