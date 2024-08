video suggerito

Fuorigrotta, sostituiti i cavi elettrici dopo l’incendio: entro stasera via i generatori Quasi terminate le riparazioni ai cavi Enel danneggiati da un incendio la scorsa notte: entro poche ore saranno smontati anche i gruppi elettrogeni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Fanpage.it

Dopo la paura, a Fuorigrotta torna la luce, nel vero senso della parola. Dopo i gruppi elettrogeni installati ieri d'urgenza dall'Enel in Piazza Italia, la situazione inizia a normalizzarsi. Non è ancora chiaro perché si sia sviluppato l'incendio nel cunicolo dove passano cavi di vari tipo, come quelli elettrici e della fibra, ma fatto sta che le fiamme hanno danneggiato anche parte dei cavi dell'Enel che, poco dopo, è subito intervenuta per le riparazioni. Sul posto sono giunte anche le centraline elettriche su strada, che stanno sostenendo l'alimentazione della zona fino al termine delle riparazioni che, spiegano l'Enel e il presidente della Municapilità X di Napoli, dovrebbero terminare già questa sera.

"Ieri sono stato a Piazza Italia assieme al responsabile Enel, l'ingegner Vincenzo Verrazzo, che ha subito garantito che i lavori dei tecnici sarebbero proseguite senza sosta. I gruppi elettrogeni saranno in funzione sin quando non sarà completata la sostituzione dei cavi, che dovrebbe essere completata entro stasera", ha spiegato Carmine Sangiovanni, presidente della Municipalità X Fuorigrotta-Bagnoli, contattato da Fanpage.it, "ringrazio a questo proposito Enel, che si è messa subito al lavoro per ridurre al minimo i disagi per la popolazione civile". Anche l'Enel, raggiunta telefonicamente da Fanpage.it, ha spiegato che "al momento tutto lascia credere che entro stasera i gruppi elettrogeni saranno rimossi, perché ormai abbiamo sostituito gran parte dei 50 metri di cavi danneggiati. Ringraziamo la Polizia Locale di Napoli e le autorità civili, nonché i nostri tecnici che ci hanno permesso di intervenire rapidamente riducendo al minimo i disagi".