Fuorigrotta, si riasfalta viale Augusto: rischio caos traffico, ma la strada resta aperta I lavori per riasfaltare viale Augusto a Fuorigrotta. Da domani cantieri sugli interviali, possibili brevi chiusure. Sangiovanni: “Rifatte anche le aiuole” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Entrano nel vivo i lavori di rifacimento di viale Augusto a Fuorigrotta, iniziati il 13 gennaio scorso. Un lato è stato già completamente asfaltato, manca solo la segnaletica. Mentre dalla prossima settimana di comincerà a lavorare sul lato dell'interviale. La Polizia Locale vigilerà sul cantiere, con l'ausilio dei carri attrezzi per rimuovere le auto in divieto di sosta e consentire di eseguire i lavori a regola d'arte. Il Comune ha garantito che resterà transitabile una corsia di 3,5 metri, ma sono prevedibili disagi per la circolazione, considerando che si tratta di una strada molto frequentata che collega Fuorigrotta a Chiaia e viene spesso utilizzata come alternativa alla Tangenziale.

Da domani cantieri sugli interviali, possibili brevi chiusure

"I cantieri sono in corso – spiega a Fanpage.it Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta – e, come ha già dichiarato dall'assessore Cosenza, continueranno per le prossime due settimane, condizioni meteo permettendo. Le lavorazioni proseguiranno a traffico aperto con l'ausilio della polizia municipale. È possibile che quando si interverrà sugli interviali possano esserci brevi chiusure, ma per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni da farsi". Al momento, ad ogni modo, è bene precisare, il Comune non ha pubblicato un'ordinanza che preveda la chiusura di viale Augusto.

I lavori per riasfaltare viale Augusto

I cantieri sono partiti il 13 gennaio scorso. L'obiettivo è la ripavimentazione delle carreggiate stradali di viale Augusto. I lavori sono iniziati sul lato di piazza Italia, in direzione piazzale Tecchio, per proseguire nel verso opposto. Si lavora solo di giorno e a traffico aperto. In ogni fase è garantito il passaggio dei veicoli su una corsia di almeno 3,5 metri di larghezza. Dal 13 gennaio è stato anche disposto il divieto di sosta sulla carreggiata in direzione piazzale Tecchio, mentre dal 16 gennaio è stato esteso sulla carreggiata in direzione piazza Italia. Per gli stalli H personalizzati, con la collaborazione della Polizia Locale, sarà sempre garantita la sosta, salvo richiedere lo spostamento dei veicoli nei momenti strettamente necessari per la ripavimentazione del tratto da essi interessato.

Sangiovanni: "Rifatte anche le aiuole"

Il presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, ha aggiunto:

Contestualmente continuano le attività di piantumazione delle palme. Sono stati effettuati pulizia Area Verde ingresso e uscita Tangenziale-Fuorigrotta (via Cinthia); Pulizia Area Verde piazza Cerlone; Manutenzione Area Verde piazza Italia; Intervento di ABC Fognature in via Raffaele Ruggiero su due caditoie a bocca di lupo per raccolta acqua piovana; Questa Presidenza in sinergia con l'amministrazione Gaetano Manfredi lavora tutti i giorni programmando interventi in modo che non siano più straordinari ma ordinari per apportare graduali e costanti miglioramenti al territorio per la sua comunità.