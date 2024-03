Fuorigrotta, cane pitbull uccide barboncino e ferisce una donna Un cane è stato sbranato da un pitbull libero su via Diocleziano, a Fuorigrotta. L’Asl è intervenuta per portarlo via, nulla da fare per il cagnolino aggredito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il luogo dell'aggressione

Un cagnolino di piccola taglia è stato aggredito da un pitbull a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Sul posto è intervenuta l'Azienda Sanitaria Locale e la polizia veterinaria, che hanno portato via il cane di grossa taglia. Morto il cane aggredito, letteralmente sbranato dal pitbull. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della signora, proprietaria del cane di piccola taglia. Non è chiaro da dove arrivasse il pitbull: secondo alcune persone presenti sul posto, sarebbe arrivato da via Diocleziano fino ad "incrociare" il cane di piccola taglia, aggredendolo brutalmente. La padrona del barboncino avrebbe accusato un malore, rimanendo anche ferita. Ambulanze del 118 sul posto.

(Articolo in aggiornamento)