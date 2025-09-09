Fuorigrotta, cambia la viabilità fino al 24 ottobre: lavori all’elettrodotto. Le strade interessate

Immagine di repertorio

Cambia la viabilità a Fuorigrotta per consentire i lavori di E-Distribuzione sull'elettrodotto. I lavori di scavo sono già partiti e proseguiranno fino al 24 ottobre prossimo, salvo proroghe. In alcune vie sarà istituito provvisoriamente il senso unico alternato. Tra le strade coinvolte, via Nuova Agnano, via Diocleziano, viale Kennedy, via Labriola e viale della Liberazione. Si tratta di lavori necessari ed indifferibili, che porteranno qualche disagio alla circolazione. Per l'intervento occorreva anche l'ok della Protezione Civile, perché le aree sono vie di fuga per i Campi Flegrei.

I cantieri a Fuorigrotta: cosa cambia

Il Comune di Napoli e la X Municipalità hanno predisposto un apposito piano di viabilità:

Via Diocleziano, in corrispondenza dell'attraversamento del ponte Rfi dal civico 263 al 400, sul lato destro della carreggiata in direzione Cavalleggeri d'Aosta, ci sarà il senso unico alternato:

dalle 22 dell'8 settembre alle 6 del 9 settembre

dalle 22 del 9 settembre alle 6 del 10 settembre

Via Nuova Agnano, dall'incrocio con viale Kennedy per proseguire sul lato destro carreggiata, in adiacenza del marciapiedi, verso via Diocleziano fino al civico 10, traffico aperto in orario notturno tra il 10 settembre e il 3 ottobre, con esclusione del 1 ottobre, quando ci sarà la partita di Champions Napoli – Sporting Lisbona alle ore 21.

Viale Kennedy, via Labriola e via Giochi del Mediterraneo cantieri dal 29 settembre al 24 ottobre:

Via Labriola: senso unico alternato dal 2 al 14 ottobre (8-18);

senso unico alternato dal 2 al 14 ottobre (8-18); Viale Kennedy : traffico aperto dal 15 al 24 ottobre

: traffico aperto dal 15 al 24 ottobre Viale Giochi del Mediterraneo: traffico aperto dal 29 settembre al 1 ottobre

In via Labriola e via Diocleziano ci saranno gli operai delle bandierine a regolare la circolazione.