Fuorigrotta, 23enne reagisce alla rapina e viene accoltellato: arrestato il suo aggressore In manette è finito Salvatore Verdile, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentata rapina a mano armata e lesioni personali: l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre si allontanava a piedi dal luogo dell’aggressione; in tasca aveva ancora il coltello sporco di sangue.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di sangue a Fuorigrotta, quartiere alla periferia occidentale di Napoli, dove un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato durante un tentativo di rapina. Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Bagnoli stavano percorrendo via Giacomo Leopardi quando sono stati avvicinati dal giovane, con una vistosa ferita alla gamba, che ha raccontato ai militari di essere stato, poco prima, vittima di un tentativo di rapina; il 23enne ha però reagito e, per tutta risposta, è stato accoltellato. Il giovane ha fornito ai militari dell'Arma una descrizione del suo aggressore, che è stato rintracciato pochi minuti dopo mentre percorreva a piedi viale Augusto: si tratta di Salvatore Verdile, 45enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Bloccato e perquisito, il 45enne aveva ancora in tasca il coltello utilizzato per colpire il giovane, ancora sporco di sangue: arrestato, l'uomo è stato portato in carcere, dove è in attesa di giudizio. Il 23enne è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale: per lui una prognosi di 10 giorni.

L'area occidentale di Napoli, da qualche mese, è in fibrillazione: non pochi gli atti criminali e di violenza che si stanno verificando nei quartieri della zona Ovest della città. Un mese fa, lo scorso 14 luglio, un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. Soccorso e trasportato all'ospedale San Paolo, ha riferito agli agenti della Polizia di Stato che indagano sulla vicenda di essere stato avvicinato da due sconosciuti, che gli hanno sparato contro due colpi di pistola.