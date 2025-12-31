napoli
Video thumbnail

Fuochi d’artificio tra i passanti in via Toledo, i botti provocano un incendio in un negozio

Paura nel cuore di Napoli: qualcuno ha fatto esplodere una batteria di fuochi d’artificio sul marciapiede in via Toledo, provocando un incendio agli arredi esterni di un negozio.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
18 CONDIVISIONI
L’incendio in via Toledo
L’incendio in via Toledo

Mancano ancora diverse ore alla mezzanotte e all'ingresso del nuovo anno eppure, a Napoli, c'è chi già fa esplodere i primi fuochi d'artificio, provocando purtroppo anche i primi danni. Momenti di paura, infatti, si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, 31 dicembre: intorno alle 18.30 qualcuno ha fatto esplodere una batteria di fuochi d'artificio sul marciapiedi della centralissima via Toledo, all'altezza di piazza Carità, tra i numerosi passanti che passeggiavano in quel momento in una delle strade principali di Napoli, incurante dei danni che avrebbe potuto provocare. E infatti, alcuni artifici pirotecnici sono finiti sugli arredi esterni di un negozio che sorge sulla via, che hanno preso fuoco, innescando un incendio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che fortunatamente si trovavano, proprio in quel momento, nella vicinissima piazza Carità. I pompieri hanno domato prontamente le fiamme, che stavano per raggiungere il balcone di un'abitazione che sorge proprio sopra il negozio interessato dall'incendio. Da quanto apprende Fanpage.it, uno dei vigili del fuoco ha provato anche a inseguire il giovane che ha fatto esplodere la batteria di fuochi d'artificio sul marciapiedi, che però è riuscito a darsi alla fuga. Per fortuna, il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio potesse far registrare feriti o danni igenti.

Cronaca
Incendi
18 CONDIVISIONI
Immagine
Ecco la giunta di Roberto Fico: 10 assessori, si tiene le delega a Sanità, Bilancio e Fondi UE
Il retroscena: notte di trattative sulle deleghe ai deluchiani
Nino Simeone (lista Fico): "Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale"
In Consiglio subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto
Fico: "Ritiro la querela della Regione a Report". Ranucci: "Bene, il giornalismo richiede sempre confronto"
Il debutto del Consiglio è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e follower Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views