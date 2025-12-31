Fuochi d’artificio tra i passanti in via Toledo, i botti provocano un incendio in un negozio

L’incendio in via Toledo

Mancano ancora diverse ore alla mezzanotte e all'ingresso del nuovo anno eppure, a Napoli, c'è chi già fa esplodere i primi fuochi d'artificio, provocando purtroppo anche i primi danni. Momenti di paura, infatti, si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, 31 dicembre: intorno alle 18.30 qualcuno ha fatto esplodere una batteria di fuochi d'artificio sul marciapiedi della centralissima via Toledo, all'altezza di piazza Carità, tra i numerosi passanti che passeggiavano in quel momento in una delle strade principali di Napoli, incurante dei danni che avrebbe potuto provocare. E infatti, alcuni artifici pirotecnici sono finiti sugli arredi esterni di un negozio che sorge sulla via, che hanno preso fuoco, innescando un incendio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che fortunatamente si trovavano, proprio in quel momento, nella vicinissima piazza Carità. I pompieri hanno domato prontamente le fiamme, che stavano per raggiungere il balcone di un'abitazione che sorge proprio sopra il negozio interessato dall'incendio. Da quanto apprende Fanpage.it, uno dei vigili del fuoco ha provato anche a inseguire il giovane che ha fatto esplodere la batteria di fuochi d'artificio sul marciapiedi, che però è riuscito a darsi alla fuga. Per fortuna, il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio potesse far registrare feriti o danni igenti.