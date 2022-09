Trasporto pubblico a Napoli

Funicolari Montesanto e Chiaia, chiuse a sorpresa le stazioni al Corso Vittorio Emanuele: pendolari a piedi L’annuncio della Funicolare di Montesanto pubblicato dopo un’ora e mezza. Sospesa la fermata al Corso anche per la Funicolare di Chiaia. Chiuso alla metro Museo il binario per Garibaldi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa a sorpresa la stazione di Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Montesanto. Tantissimi lavoratori hanno trovato le porte sbarrate con l'avviso di chiusura solo quando sono arrivati alla fermata per recarsi al proprio posto di lavoro. L'annuncio sulla pagina Facebook ufficiale, infatti, è stato dato dall'Anm solo alle 8,30, un'ora e mezza dopo la prevista apertura, con molti uffici già aperti. La Funicolare di Montesanto effettua da stamattina solo corse dirette. Stessa cosa era già accaduta ieri. In quel caso, però, non c'era alcun avviso alla stazione. Secondo indiscrezioni, la fermata del Corso potrebbe essere ripristinata attorno alle ore 14,00 di oggi. Intanto, in Anm, dopo l'addio del dirigente Francesco Mascolo, che è andato a dirigere la Metropolitana di Milano, l'interim potrebbe andare ad Attilio Capasso.

Anche la Funicolare di Chiaia fa solo corse dirette

Anche la Funicolare di Chiaia effettua solo corse dirette oggi. Resta chiusa anche in questo caso la fermata al Corso Vittorio Emanuele. L'annuncio su Facebook, in questo caso, però, è stato dato alle 7,28, quindi i pendolari hanno potuto averne visione solo mezz'ora dopo la prevista apertura. Disagi anche per la metropolitana Linea 1 dove dalle 9 è chiusa la stazione del Museo in direzione Garibaldi. Da domani, intanto, venerdì 2 settembre, dovrebbe riprendere il servizio dopo la lunga pausa estiva la Funicolare di Mergellina. Sarà un funzione dal lunedì alla domenica con orario ordinario con prima corsa alle ore 7,00 e ultima corsa alle ore 22,00. Sempre domani, venerdì 2 settembre, la metro Linea 1 chiuderà in anticipo di 2 ore per verifiche di tipo tecnico sulla linea, già programmate: le ultime corse serali partiranno da Piscinola alle ore 20,28 e da Garibaldi alle ore 20,54.