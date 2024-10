video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

“Funicolare di Chiaia ancora chiusa, bus insufficienti: portare mio figlio a scuola è sempre più difficile” Funicolare di via Cimarosa chiusa da tre anni, mezzi sostituitivi del tutto insufficienti: tra Vomero e Chiaia collegamenti sempre più complicati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Denise è una madre residente a Napoli che scrive a Fanpage.it per raccontare le sue quotidiane disavventure coi mezzi pubblici, in particolare quelli che portano dal Vomero a Chiaia: «Sono qui – spiega – a manifestare un reclamo per la totale inadeguatezza dei servizi che collegano Chiaia al Vomero». Il racconto della donna prosegue. Uno dei problemi più gravi dei trasporti a Napoli è la prolungata chiusura per “manutenzione ventennale" della Funicolare di via Cimarosa che collega la collina con piazza Amedeo, cuore di Chiaia. Siamo ormai al terzo anno di stop. «Non solo la funicolare di Chiaia – scrive Denise – continua a restare chiusa, non solo le linee NC sono state soppresse, ma anche il 128, di cui era stato promesso un fantomatico potenziamento, passa sì e no una volta all’ora. Per portare mio figlio a scuola e andarlo a prendere ho passato un totale di quattro ore per strada, tra i tempi di attesa biblici e quelli di percorrenza».

La chiusura della lettera è è rivolta all'Anm, l'azienda municipale che si occupa del trasporto su ferro e gomma in città: ««Naturalmente gli autobus sono sempre affollatissimi, i posti a sedere sono insufficienti, e ciononostante l’abbonamento per i vostri servizi continuo a doverlo pagare a prezzo pieno, quando invece sarebbe la vostra azienda a dover risarcire gli utenti per questo servizio vergognoso».