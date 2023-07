Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Chiaia a rischio chiusura fino a luglio 2024: è ferma dal 1° ottobre 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ferma dal 1° ottobre 2022, la Funicolare di Chiaia rischia di non riaprire prima di luglio 2024: e monta la protesta per i cittadini che hanno dovuto fare i conti con la chiusura dell'impianto di risalita che veniva utilizzato quotidianamente da circa 15mila persone. Non sono infatti ancora partiti i lavori, dopo i problemi di affidamento del bando: se a settembre si inizierà, come assicurato dall'assessore Cosenza, ci vorranno 10 mesi per completare i lavori. Lecito pensare, insomma, al luglio 2024 come nuova data della riapertura.

La Funicolare di Chiaia fu il primo impianto cittadino ad entrare in funzione, il 15 ottobre 1889: da via Cimarosa al Vomero al Parco Margherita del quartiere Chiaia, veniva usata quotidianamente da circa 15mila persone, con un massimo di 300 passeggeri per ogni corsa. L'ultima chiusura avvenne dal 7 luglio 2003 al 30 aprile 2004, proprio per la manutenzione straordinaria ventennale, nonché per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della linea stessa. Lo scorso 1° ottobre 2022 la chiusura proprio per i nuovi lavori di manutenzione: ma stavolta la riapertura rischia di slittare a due anni dopo.

Se la chiusura era stata repentina, lo scorso 1° ottobre, solo per affidare i lavori ci sono voluti 8 mesi e quattro diversi bandi di gara. Solo a maggio di quest'anno i lavori sono stati aggiudicati. Ma per problemi relativi ad alcuni documenti di ditte appaltatrici, il contratto non è neanche stato ancora firmato. Ergo, bisognerà attendere fisiologicamente la fine dell'estate per vedere l'inizio dei lavori. Lavori che, inizialmente, dovevano durare al massimo sei mesi ma sono invece già stati portati a dieci: di fatto, la data di luglio 2024 per la riapertura dell'impianto sembra essere quella più ottimistica.