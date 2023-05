Funicolare di Chiaia, chiusa da 8 mesi: aggiudicato il bando, possono partire i lavori Possono finalmente partire i lavori di manutenzione ventennale della Funicolare di Chiaia: dopo la firma del contratto, l’azienda dovrà poi ultimare i lavori entro 10 mesi.

A cura di Valerio Papadia

La funicolare Chiaia in via Cimarosa chiusa / foto Fanpage.it

Sono finalmente stati affidati i lavori di manutenzione ventennale della Funicolare di Chiaia: il cantiere non è mai partito, con il risultato che la funicolare, che collega via del Parco Margherita, nei pressi di piazza Amedeo, con il quartiere collinare del Vomero. Come ha reso noto nella giornata odierna il Comune di Napoli, la Società Graffer srl si è aggiudicata il bando per effettuare i lavori, fino ad ora andato deserto. La Funicolare di Chiaia è infatti chiusa da 8 mesi.

La Funicolare di Chiaia riaprirà nel 2024

Finalmente è tutto pronto per far partire i lavori di manutenzione ventennale della Funicolare di Chiaia: l'impianto, però, non riaprirà prima di un anno. Come rende noto ancora il Comune di Napoli, infatti, la Graffer si è aggiudicata sì il bando, ma il contratto non è ancora stato firmato. Poi, dalla stipula del contratto, l'azienda ha 10 mesi di tempo per completare i lavori; questo il motivo per il quale, con molta probabilità, la Funicolare di Chiaia non riaprirà prima della primavera del 2024.

Lo scorso mese di aprile, i consiglieri di opposizione della I Municipalità hanno manifestato proprio all'esterno della stazione di Parco Margherita. Contestualmente, hanno chiesto anche che venga approvato il rifacimento dei marciapiedi e della strada: "Le pessime condizioni del manto stradale e pedonale di via del Parco margherita e la chiusura della Funicolare di Chiaia sono evidenti e i relativi disagi sono vissuti quotidianamente da ognuno di noi. Da anni ormai chiediamo l'avvio di lavori di riqualificazione sul modello di via Tasso".