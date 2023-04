Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Chiaia chiusa da 7 mesi, manifestazione di protesta: “Ci hanno abbandonati” Protesta dei consiglieri di opposizione della I Municipalità: “Funicolare ferma e via del Parco Margherita abbandonata al degrado”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protesta dei consiglieri di opposizione della I Municipalità per la Funicolare di Chiaia, chiusa da 7 mesi per lavori di manutenzione ventennale mai partiti, e per lo stato di degrado di via del Parco Margherita, ridotta a una groviera piena di buche stradali. I consiglieri di opposizione della Muncipalità I Francesco De Giovanni, Giancarlo D'Errico, Giuseppe Tuccillo, Carmine De Gregorio, Domenico Addattilo, Ilaria Mele, Anna Bruno, Roberta Mignone Pipolo, Giuseppe Mele, Attilio Borricelli e Fabiana Sciarelli, questa mattina sono scesi in piazza per chiedere all'amministrazione un cambio di passo.

In corso la nuova gara

I lavori di manutenzione della Funicolare non sono ancora partiti, nonostante l'impianto sia fermo dal 1 ottobre 2022. Il Comune ad aprile ha pubblicato nuovamente la gara da oltre 7 milioni di euro e si attende il termine delle offerte fissato al 10 maggio prossimo. Intanto, però, i cittadini sono a piedi da 7 mesi. I consiglieri hanno manifestato oggi alle ore 13 nello slargo antistante la stazione della funicolare per chiedere "il finanziamento del progetto di recupero di strada e marciapiedi di Via del Parco Margherita, nonché l'avvio dei lavori di revisione della funicolare".

Di seguito la nota dei consiglieri:

"Le pessime condizioni del manto stradale e pedonale di via del Parco margherita e la chiusura della Funicolare di Chiaia sono evidenti e i relativi disagi sono vissuti quotidianamente da ognuno di noi. Da anni ormai chiediamo l'avvio di lavori di riqualificazione sul modello di via Tasso. Proprio in seguito alle sollecitazioni della Municipalità nel 2017 la giunta comunale rispose positivamente.

Poi aggiungono: