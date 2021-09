Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare Chiaia non chiude più: ok alla proroga della manutenzione. Mergellina ancora out Ok alla proroga per la Funicolare di Chiaia. Il Comune ha lanciato una nuova gara per la manutenzione ventennale, non appena sarà approvata l’impianto chiuderà per i lavori e riaprirà la Funicolare di Mergellina. Panini: “Avviata la proroga per Chiaia”. Ieri la comunicazione ai sindacati dei lavoratori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“La Funicolare di Chiaia non chiuderà dal 1 ottobre, ci sarà la proroga dello stop per manutenzione ventennale fino all'affidamento della gara che è stata bandita e sarà aggiudicata a breve”. Ne è sicura l'Anm, l'azienda dei trasporti di Napoli, che ieri l'ha comunicato ai sindacati Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna. Secondo la società, a breve arriverà il Nulla Osta Tecnico da parte del Ministero dei Trasporti per la proroga della manutenzione ventennale, mentre è stata indetta già la nuova gara per affidare i lavori, che dovrebbe essere affidata a breve. Subito dopo l'affidamento, mentre la Funicolare di Chiaia chiuderà, riaprirà invece la Funicolare di Mergellina. E l'assessore ai Trasporti Enrico Panini annuncia: "Avviata la proroga per la Funicolare di Chiaia".

Braccio di ferro sulle assunzioni

Ecco il piano di Anm per le funicolari per l'autunno 2021. L'azienda ha anche annunciato di aver bandito il concorso per il reperimento di manutentori linee metropolitane e funicolari e sono in corso le attività previste dalle procedure di reclutamento, nell’ambito del più ampio piano assunzionale stralcio. I sindacati “nello stigmatizzare la lentezza di Anm nella ricerca del personale necessario a coprire i vuoti di organico, tenuto conto anche della mancata applicazione dell’accordo sulla mobilità del personale del 27/06/2019 utile a ripianare le suddette carenze”, hanno chiuso negativamente la prima fase della procedura di raffreddamento. Ossia la procedura che può portare poi allo sciopero.

Funicolare di Chiaia, non chiude a ottobre

Per quanto riguarda la Funicolare di Chiaia, “le attività intraprese – ha spiegato Anm – volte al conseguimento di una ulteriore proroga di 1 anno relativa alla manutenzione ventennale dell’impianto, sono state effettuate e si confida che producano un effetto più che positivo, tale da conseguire, in tempi brevi, il NOT da parte della competente struttura ministeriale. Inoltre, si informa che è stata indetta nuova gara per l’affidamento delle attività per la manutenzione straordinaria ventennale, i cui esiti saranno conosciuti a breve”. “In conseguenza dell’aggiudicazione dell’appalto di manutenzione straordinaria – conclude l'Anm – si procederà alla chiusura per gli interventi necessari”.

Funicolare di Mergellina, verso la riapertura

Per quanto riguarda la Funicolare di Mergellina, invece, “è stata chiusa in ragione delle carenze di organico in ambito manutentivo e delle difficoltà dovute alla gestione dell’evento pandemico. Allo stato attuale, permanendo la carenza in organico di cui innanzi, si conferma la chiusura”. La chiusura della Funicolare di Chiaia per manutenzione, non appena partiranno i lavori, “consente di conseguire le risorse necessarie per l’apertura dell’impianto di Mergellina”.