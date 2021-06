Anche Emilio Fede è arrivato nella Chiesa di San Gennaro ad Antignano, al Vomero, per dare un ultimo saluto all'amata moglie Diana De Feo, scomparsa purtroppo nella giornata di ieri all'età di 84 anni. Un triste compleanno per il giornalista Fede, nella sua lunga carriera direttore di importanti testate Tv di informazione, che oggi compie 90 anni. L'ex senatrice si è spenta ieri nella sua casa di Napoli, la sua città di adozione: malata da tempo, lascia il marito, l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede e le loro due figlie. Nata a Torino, Diana de Feo ha collaborato per anni con il Tg1, di cui è stata anche inviata, mentre tra il 2008 e il 2013 è stata eletta al Senato.

L'omaggio del Senato

Emilio Fede è arrivato, secondo quanto appreso, ieri sera in auto e alloggia all'hotel Santa Lucia sul Lungomare. Ieri ha fatto visita alla salma. E oggi pomeriggio è arrivato presso la chiesa del Vomero, a Napoli, per partecipare ai funerali di sua moglie Diana De Feo, anche lei giornalista. In chiesa presente anche l'ex presidente del Calcio Napoli, Corrado Ferlaino, legato da lunga amicizia alla famiglia. Il Senato della Repubblica Italiana oggi ha voluto dedicare un minuto di silenzio per la scomparsa della De Feo, poco prima delle comunicazioni del ministro della Difesa Guerini.

Nata a Torino il 9 marzo del 1937, Diana de Feo ha vissuto per molti anni a Napoli: era infatti la figlia di Italo de Feo, tra i più importanti giornalisti italiani, originario di Mirabella Eclano, nell'Avellinese. Giornalista anche lei come il padre dal 1966, iscritta all'Albo dei professionisti nel Lazio, Diana de Feo ha collaborato insieme a Flora Favilla per circa 20 anni, dagli anni Settanta ai Novanta, con la rubrica del Tg1 "Almanacco del giorno dopo", curata da Giorgio Ponti. Per il telegiornale della prima rete della tv pubblica, Diana de Feo è stata anche inviata, occupandosi di arte e cultura. Dal 2008 al 2013 era stata eletta al Senato in Campania con il Popolo delle Libertà di Silvio Berlusconi-