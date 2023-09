Funerali di Stato di Giorgio Napolitano, maxi-schermo al Maschio Angioino di Napoli per la diretta Cerimonia al Maschio Angioino martedì 26 settembre: ingresso, libero fino ad esaurimenti dei posti, dalle ore 11,00.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Maschio Angioino di Napoli nel 2013 per il 70esimo anniversario delle Quattro Giornate

Maxi-schermo al Maschio Angioino, domani, martedì 26 settembre 2023, per seguire in diretta i Funerali di Stato di Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica Italiana, morto venerdì scorso, 22 settembre 2023, all'età di 98 anni. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l'allestimento dello schermo gigante nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino su cui – con il supporto organizzativo degli uffici dell'Area Cultura del Comune di Napoli – verranno diffuse le immagini delle esequie trasmesse dalla RAI. La camera ardente è stata allestita alla Camera dei Deputati. La cerimonia si terrà alle ore 11,30.

Cerimonia per Napolitano al Maschio Angioino

Al Maschio Angioino domani ci sarà l'ingresso, libero fino ad esaurimenti dei posti, sarà consentito dalle ore 11,00. La decisione è stata assunta dal primo cittadino partenopeo "per consentire la massima partecipazione della città ai funerali".

Dieci anni fa, Napolitano fece visita a Napoli in occasione del 70esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, il famoso episodio della Resistenza avvenuto tra il 27 e il 30 settembre 1943, quando partigiani e insorti riuscirono a liberare la città dall'occupazione nazista. Il Capo dello Stato in quell'occasione tenne un vibrante discorso nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, in ricordo delle Quattro Giornate.

Leggi anche È morto Giorgio Napolitano: la storia di uno dei protagonisti della repubblica italiana

Giorgio Napolitano è stato il terzo Presidente della Repubblica napoletano, dopo Enrico De Nicola e Giovanni Leone, ed era molto legato alla sua città di origine. Nato a Napoli nel 1925, Napolitano aveva compiuto 98 anni il 29 giugno scorso. A Napoli aveva condotto gli studi in gioventù, studente prima al Liceo Classico Umberto I, nel quartiere di Chiaia, quindi, dal 1942 iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II. In qualità di Capo dello Stato, dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015, Napolitano è stato più volte ospite di Villa Rosebery.

Il sindaco Manfredi, negli scorsi giorni, aveva espresso "a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città, grande cordoglio per la morte del Presidente Giorgio Napolitano.

Ha sempre difeso i principi fondamentali della Costituzione ed ha rappresentato Napoli ai massimi livelli con uno straordinario senso delle Istituzioni. In segno di lutto, ho subito disposto le bandiere a mezz'asta al Comune".