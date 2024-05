video suggerito

Funerali di Dimitri Iannone, il ricordo del preside de "Il Collegio": "Era veramente un bravo ragazzo" Nel giorno dei funerali di Dimitri Iannone, morto insieme a Robert Banica e Filomena Del Piano in un incidente a Villa Literno, il preside de "Il Collegio", reality a cui il giovane aveva partecipato, ha voluto ricordarlo con un post sui social.

A cura di Valerio Papadia

Si sono svolti ieri, giovedì 23 maggio, i funerali di Dimitri Iannone, Robert Banica e Filomena Del Piano, i tre ragazzi di 24, 23 e 19 anni morti in un incidente a Villa Literno, nella provincia di Caserta, lo scorso 19 maggio. Le esequie dei due ragazzi, amici da sempre, si sono celebrate insieme proprio a Villa Literno, mentre quelle della ragazza si sono tenuti ad Aversa: entrambe le chiese erano gremite, soprattutto di giovani, che hanno voluto tributare l'ultimo saluto ai loro amici.

Tra i tre, Dimitri Iannone, 24 anni, era volto noto, dal momento che, nel 2017, a 17 anni, aveva partecipato alla prima edizione del reality di Rai2 "Il Collegio". E allora, nel giorno dei funerali, Paolo Bosisio, che proprio in quella edizione del programma a cui aveva preso parte Dimitri era il preside della scuola, teatro del reality, ha voluto ricordare il ragazzo con un post su Instagram.

"Io lo ricordo benissimo – ha detto Bosisio – è venuto a “Il Collegio” il primo anno in cui abbiamo fatto questa serie. Era un bravo ragazzo, con qualche difficoltà di comportamento, ma era davvero un bravo ragazzo". "Era adorato dai suoi genitori adottivi. Il destino l’ha portato via. Pensiamo a lui, con affetto" ha detto ancora Bosisio.

L'incidente in cui hanno perso la vita Dimitri, Robert e Filomena (che tutti chiamavano Milena) si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via delle Dune a Villa Literno. L'automobile sulla quale si trovavano i tre ragazzi, una 500 Abarth, si è scontrata frontalmente con una 500 X; la vettura dei giovani si è ribaltata e i tre sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Purtroppo, per loro non c'è stato nulla da fare.