Funerale cinese nelle chiesa di Masaniello a piazza Mercato: ma è il set di un film Nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio a piazza Mercato il set di Made in Yiwu. Ma è polemica: “Chiesa ancora consacrata”. “Andava restaurata prima” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Funerale cinese nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in piazza Mercato. Ma è solo il set cinematografico di un film. In questi giorni, infatti, come anticipato a Fanpage.it, si gira “Made in Yiwu”, mega produzione cinese, con la produzione di Tapelessfilm Service Srl e la produzione esecutiva di Mosaicon Film. La chiesa di Santa Croce e Purgatorio, nella piazza che fu teatro della rivolta di Masaniello nel Seicento, è di proprietà del Comune di Napoli, ma è chiuso al pubblico, pur essendo ancora consacrata. L'avvio delle riprese è stato accolto dai cittadini con curiosità ed entusiasmo.

La polemica. Pariante: "Andava restaurata"

Ma non mancano anche le polemiche. Per Antonio Pariante, del Comitato Santa Maria di Portosalvo, "il fatto più rilevante è il mancato restauro della chiesa nell'ambito del programma Unesco e la scelta del Comune di offrirla come set cinematografico piuttosto che riaprirla al culto e ai visitatori. Anche perché è pur sempre la chiesa di Masaniello quindi un grande attrattore storico e culturale".

Mentre il consigliere della II Municipalità, Emilio Oriente, ha scritto alla Soprintendenza, al Sindaco e alla Curia di Napoli, chiedendo di fermare le riprese e di sapere se la chiesa sia agibile:

In questi giorni la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato che è collocata al centro dello storico emiciclo di piazza Mercato, celebre per essere stata il luogo dove ebbe inizio la rivoluzione di Masaniello, nonostante sia ancora “consacrata” e risulti ancora oggetto di lavori di restauro da parte del Servizio Grande Progetto Unesco, pare sia stata affidata dall’ufficio cinema del Comune di Napoli ad una produzione cinematografica per le riprese di un “funerale cinese”. Tale situazione preoccupa il sottoscritto e soprattutto gli abitanti di quartiere tanto legati a questa splendida chiesa che vorrebbero rivedere riaperta al Culto ed alle attività sociali.

Le location di “Made in Yiwu”

Le riprese di “Made in Yiwu” sono iniziate negli scorsi giorni. Tra le location, come riportato da Fanpage.it, anche il Rione Sanità, con i suoi vicoli caratteristici, come vico Carrette e vicoletto Canale dei Cristallini, a pochi passi da locali storici come la pasticceria Poppella e la pizzeria Concettina ai Tre Santi. Nella zona tra via Maria Antesaecula e Supportico Capodimonte, piazza Mercato e via Cesare Rosaroll, la strada che porta da via Foria a piazza Garibaldi.