Fumo nero e aria irrespirabile su via Marina: “Colpa delle navi ormeggiate nel Porto”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il fumo nero avvistato su via Nuova Marina proveniente dal porto. Foto di un lettore a Fanpage.it

Una coltre di fumo denso e nero, che ha reso l'aria su via Nuova Marina a Napoli irrespirabile. Tanto che alcuni cittadini hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine. Lo ha denunciato un residente in zona a Fanpage.it, inviando anche alcune immagini della densa nube di fumo che sarebbe partita da una delle navi che si trovava allo scalo Marittimo, che si occupa di collegare Napoli con le isole del Golfo. Della situazione è stata avvisata anche la Capitaneria di Porto.

Come raccontato da alcuni dei cittadini residenti in zona che hanno contattato Fanpage.it, la nave era ferma alla banchina, da dove "emetteva fumo acre e denso tale da rendere irrespirabile l'aria circostante". La coltre di fumo era chiaramente visibile anche da via Nuova Marina, dove già la presenza assidua di automobili spesso paralizzate nel traffico genera non pochi problemi all'aria, con le emissioni di gas di scarico che faticano (specie nelle giornate di caldo torrido) a disperdersi nell'ambiente, ma anzi tendono ad accumularsi. "Sistematicamente", ha spiegato uno dei residenti, "si verifica anche che queste navi emettano fumo tale da rendere irrespirabile la zona".