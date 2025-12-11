Fuggono dalla polizia contromano in autostrada, poi abbandonano le auto: erano state rubate

Due vetture sono state intercettate sull’Autostrada A30, alla barriera di Napoli Nord: dopo una fuga contromano, i malviventi le hanno abbandonate; i veicoli sono stati sequestrati.

Un normale controllo ha portato la Polizia Stradale a sequestrare due automobili di grossa cilindrata, risultate poi rubate, dopo un rocambolesco inseguimento contromano in autostrada. Gli agenti della Sottosezione Autostradale di Caserta Nord, nelle scorse ore, hanno intercettato le due automobili alla barriera di Napoli Nord: i conducenti dei due veicoli, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga per sottrarsi al controllo.

Il Centro Operativo di Napoli, quindi, ha inviato sul posto una pattuglia del Distaccamento di Nola: i poliziotti hanno così intercettato le due vetture nei pressi dell'area di servizio "Tre Ponti" sull'Autostrada A30. Alla vista degli agenti, i due conducenti si sono dati nuovamente alla fuga, in questo caso percorrendo contromano un tratto di autostrada; i due, poi, hanno abbandonato le vetture sulla corsia di emergenza e si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nella campagne circostanti.

Nelle auto c'erano attrezzi da scasso

Le due vetture di grossa cilindrata sono state poste sotto sequestro: all'interno, i poliziotti hanno rinvenuto attrezzi da scasso. Inoltre, dagli accertamenti successivamente esperiti dagli agenti, è emerso che entrambi i veicoli erano stati rubati; in particolare, uno di essi era già stato utilizzato per commettere diversi reati di natura predatoria tra le province di Napoli, Caserta e Salerno.