Fugge in auto a Scampia contromano, denunciato dai carabinieri 17enne si sente male e arriva il 118 Il ragazzo incensurato e originario del Rione don Guanella si è sentito male in caserma ed è stato soccorso dall’ambulanza del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Fiat 500 non si ferma all'alt dei carabinieri in via Zuccarini, a Scampia. All'interno ci sono 3 ragazzi. Parte l'inseguimento, con la macchina che fugge per le strade del quartiere contromano in piena notte, con grosso rischio per i pedoni e le altre vetture. Poi ferma la sua corsa in via Labriola. Spalancano gli sportelli e i due passeggeri si dileguano verso le Vele. Ma i militari dell'Arma riescono a bloccare l'autista: è un ragazzo di 17 anni. Senza patente. Il giovane originario del rione Don Guanella, incensurato, viene denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Si sente male e i militari contattano il 118 che, intervenuto con un'ambulanza, fornisce le cure mediche necessarie.

Il ragazzo è stato poi affidato ai genitori che sono venuti a prenderlo in caserma. L'episodio è avvenuto attorno alle 2 di notte. La Fiat 500 era incappata in un controllo di una gazzella del nucleo radiomobile di Napoli in via Zuccarini. I carabinieri avevano intimato l'alt, ma l'auto, invece di fermarsi, aveva proseguito la corsa. A quel punto è partito l’inseguimento con la centrale operativa che ha allertato anche altre pattuglie. La macchina è risultata non oggetto di furto. L'auto ha imboccato contromano diverse strade fino ad arrivare a via Labriola del quartiere Scampia tornando così quasi al punto di partenza dell’inseguimento. A quel punto i 3, braccati, scendono dall’auto. I due passeggeri riescono a far perdere le proprie tracce tra le Vele. L'autista viene bloccato e portato nella storica caserma di via Caracciolo. Si tratta di un ragazzo del rione Don Guanella che ha da poco compiuto 17 anni. Un minore incensurato che probabilmente non è abituato a vivere certe esperienze tanto da accusare un malore per il quale è stato poi contattato il 118.