Fugge dalla finestra del bagno per evitare il carcere: 38enne arrestato dopo 7 giorni in un hotel a Giugliano

È durata una settimana la fuga di Antonio Palma, 38enne della provincia di Napoli che, lo scorso 5 settembre era fuggito dalla finestra del bagno della sua abitazione per evitare il carcere: all'alba di oggi, venerdì 12 settembre, i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato in un albergo a Giugliano in Campania.

Il 38enne stava scontando una pena fino al 2026 agli arresti domiciliari ma, a causa di una serie di violazioni, la Procura di Napoli Nord aveva disposto per lui una nuova misura: il carcere, dove avrebbe dovuto scontare 7 anni di reclusione per rapina aggravata. E così, lo scorso 5 settembre, quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta per condurlo nella sua cella, Palma ha pensato di darsi alla fuga, utilizzando la finestra del bagno per dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

Almeno fino alle prime luci della giornata odierna. Dal giorno della fuga, infatti, i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Giugliano hanno condotto una serrata attività investigativa che, all'alba di oggi, li ha condotti fino a un albergo in via Ripuaria, tra Licola e Varcaturo, nella zona costiera di Giugliano, dove Antonio Palma di nascondeva: il 38enne è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria; deve rispondere anche di evasione.