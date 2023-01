Fucile in faccia alla commessa del bar, rubati incasso e gratta e vinci: rapina nel Casertano Rapina con i fucili in una caffetteria di Teverola (Caserta). Stessa dinamica anche in una pizzeria di Casandrino (Napoli)

A cura di Pierluigi Frattasi

Fanno irruzione nella caffetteria e puntano il fucile in faccia alla commessa che si trova dietro al bancone. Poi svaligiano la cassa e fuggono via con il bottino, ancora da quantificare. È accaduto a Teverola, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, 4 persone con il volto coperto da passamontagna, sarebbero entrati nel locale, nella serata di venerdì, 19 gennaio 2023, seminando il panico, svuotando la cassa e rubando i gratta e vinci. Stessa dinamica anche a Casandrino, in provincia di Napoli, dove in tre armati di fucili e pistole rapinano una pizzeria. A denunciarlo è Francesco Emilio Borrelli (Verdi): "A Teverola (Caserta), quattro soggetti armati di fucile sono entrati in una caffetteria seminando il panico e svuotando la cassa e rubando i gratta e vinci".

Rapina con i fucili anche nella pizzeria di Casandrino

Stessa dinamica anche per una pizzeria di Casandrino, dove ad agire sono stati tre banditi che hanno portato via l’incasso, minacciando il personale con pistole e fucile. "È chiaro – riprende il deputato ambientalista Borrelli – che viviamo una situazione di emergenza senza controllo, banditi pericolosi che non hanno alcun timore di impugnare un’arma e di usarla. Se non mettiamo un freno a questa escalation ci troveremo a dover piangere l’ennesima vittima. Per questo chiediamo alle Prefetture di Napoli e Caserta di aumentare i controlli e gli uomini delle forze dell’ordine per i pattugliamenti in strada e servono pene certe per tutti i reati. Certe volte i condannati riescono a non fare neanche un giorno di carcere e tornano di nuovo in strada a delinquere”.

Borrelli: "Emergenza criminalità, intervenga la prefettura"

A lanciare l'allarme è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che parla di vera e propria "emergenza criminalità, a Teverola e Casandrino, dove banditi assaltano locali con i fucili per rubare l’incasso. Panico fra dipendenti e clienti". Per Borrelli, una “situazione pericolosa e fuori controllo, servono più uomini delle forze dell’ordine in strada e pene certe per ogni reato. Delinquenti scatenati, senza alcun freno, armati fino ai denti, stanno seminando il panico fra il Napoletano e il Casertano.