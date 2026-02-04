Frutta e verdura esposti a sporco e smog: 240 chili di cibo sequestrati tra Vomero e Secondigliano

Immagine di repertorio

Controlli della Polizia Municipale in materia di sicurezza alimentare e a salvaguardia della salute dei cittadini sono stati eseguiti, nelle scorse ore, in diversi quartieri di Napoli, soprattutto nella zona collinare, al Vomero e all'Arenella, e nell'area settentrionale, a Secondigliano: gli agenti hanno sequestrato complessivamente 240 chili di frutta e verdura, esposti a sporco e ad agenti atmosferici, quindi in pessime condizioni igieniche, elevando multe per un totale di 6mila euro.

A Secondigliano, gli agenti dell'Unità Operativa territoriale, insieme al personale dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno individuato un venditore ambulante di ortofrutta sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività e per l'occupazione di suolo pubblico. Durante i controlli è emerso, inoltre, che alcuni alimenti non erano adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, in violazione delle norme igienico-sanitarie: pertanto, gli operatori hanno sequestrato 75 chili di cibo e hanno disposto la cessazione dell'attività abusiva.

Anche al Vomero e all'Arenella, l'attenzione degli agenti dell'Unità Operativa territoriale si è concentrati sui negozi di ortofrutta. In particolare, in via Giulio Palermo e in largo dei Cangiani sono state riscontrate irregolarità sull'igiene degli alimenti, sull'occupazione di suolo pubblico non autorizzata e sulla mancanza delle autorizzazione per esporre la merce. Inoltre, il personale dell'Asl, in uno degli esercizi controllati, ha rilevato gravi infrazioni, che hanno determinato la sospensione temporanea dell'attività.