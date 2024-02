Frustato con la cintura per rapinarlo del borsello: il complice lo teneva fermo La rapina avvenuta a Mariglianella. I carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 21 e 19 anni di Brusciano: portati al Carcere di Poggioreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Frustato con una cintura per rapinarlo del borsello con il portafogli, mentre il complice lo teneva bloccato minacciandolo alle spalle con una pistola. È accaduto a Mariglianella, comune alle porte di Napoli, il 6 novembre scorso. Dopo mesi di serrate indagini i carabinieri hanno individuato i presunti responsabili: arrestati due giovani di 21 e 19 anni, entrambi pregiudicati e originari di Brusciano, altro comune del Napoletano.

Arrestati due ragazzi 20enni di Brusciano

I Carabinieri della stazione di Brusciano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Nola, su richiesta della locale Procura, a carico di due ragazzi del luogo, rispettivamente di 21 e 19 anni, pregiudicati. I due giovani sono ritenuti gravemente indiziati di concorso in rapina e detenzione e porto di armi da sparo in luogo pubblico, reati commessi nel comune di Mariglianella il 6 novembre 2023.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, i due avrebbero minacciato un uomo, pretendendo il marsupio all’interno del quale era custodito il suo portafogli. A quel punto il 19enne lo avrebbe colpito con una cintura per pantaloni, mentre l’altro, tenendo la vittima per le spalle, gli avrebbe puntato una pistola contro.

Leggi anche Pacco alimentare per i cittadini di Pollena Trocchia: le istruzioni per fare richiesta

Le indagini dei carabinieri

Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima e sostenute dall’analisi delle immagini di video-sorveglianza e dalle testimonianze raccolte, hanno consentito di individuare e identificare i due rapinatori, che sono stati portati presso il carcere di Napoli Poggioreale. I destinatari della misura cautelare, allo stato, sono solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.