Frustano una donna con una catena di ferro per rapinarla a Corso Garibaldi, bloccati dalla Polizia Donna aggredita al centro di Napoli da due uomini che volevano rapinarla dello zaino, arrestati i due rapinatori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Frustano una donna con una catena di ferro per rapinarla dello zaino, ma il tentativo non va a buon fine grazie all'intervento provvidenziale della Polizia di Stato. L'episodio è avvenuto ieri mattina, in Corso Garibaldi, poco distante dalla Stazione dei treni della Circumvesuviana dell'Eav. Per fortuna, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli stavano passando di là proprio in quel momento. Ad un certo punto, i poliziotti hanno visto i due uomini che stavano aggredendo la donna e sono intervenuti prontamente. I malviventi a quel punto, quando hanno visto gli agenti accorrere, se la sono data a gambe levate.

Ma i poliziotti sono stati più veloci e sono riusciti a bloccare gli aggressori. Addosso avevano la catena di ferro. La donna vittima del tentativo di rapina ha quindi raccontato che poco prima i due l'avevano aggredita e colpita con la catena nel tentativo di portarle via lo zaino. Soltanto la vista degli agenti è riuscita ad impedire che il tentativo andasse a buon fine. I due uomini, L.Z. e Y.Z., entrambi algerini, di 25 e 48 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentata rapina e inottemperanza ai decreti di espulsione dal territorio nazionale già emessi precedentemente nei loro confronti.

Ieri, invece, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle piazze San Maurizio e Atella e nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e Turati. Nel corso dell’attività sono state identificate 114 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 82 veicoli di cui 2 sequestrati amministrativamente; sono state altresì contestate 6 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.