Freddo a Napoli, ecco la prima neve sulla cima del Vesuvio

L’effetto della pioggia che da due giorni sta interessando l’intera area del Napoletano, è stata la presenza di neve sulla cima del vulcano.
A cura di Redazione Napoli
La prima neve sul Vesuvio oggi, sabato 22 novembre 2025
È arrivata la prima neve di questo autunno avanzato sul Vesuvio. È l'effetto del maltempo che da alcuni giorni sta interessando la provincia di Napoli e che oggi ha fatto registrare, come previsto dal bollettino della Protezione Civile che ha prorogato l'allerta gialla, un ulteriore abbassamento termico dopo quello già evidenziato ieri.
L'effetto delle precipitazioni che da due giorni stanno interessando l'intera area vesuviana, è stata la presenza di un evidente strato di neve sulla cima del vulcano, effetto visibile anche dalla città di Napoli. Le previsioni parlano ancora di freddo e pioggia per la giornata odierna, mentre da domani dovrebbe esserci un graduale miglioramento della situazione complessiva. In Irpinia, oltre i mille metri, sul Lago Laceno, già nevica da stanotte.

