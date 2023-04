Frecce Tricolori su Napoli: le strade chiuse in occasione dello show del 5 aprile Prove tecniche per le Frecce Tricolori, che domani si esibiranno a Napoli per il Centenario dell’Aeronautica: emanato anche un dispositivo traffico ad hoc.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Frecce Tricolori, questa mattina, sui cieli di Napoli: si preparano allo show del 5 aprile, durante il quale sorvoleranno Piazza Plebiscito. Questa mattina, come accade sempre in queste occasioni, hanno dunque provato i loro apparecchi sui cieli della Capitale, partendo da Pozzuoli dove si trova l'Accademia Militare dell'Aeronautica sorvolando le colline del Vomero, dei Camaldoli e lo stesso Centro Storico, regalando un primo assaggio dello spettacolo di domani. Il calendario delle Frecce Tricolori è, come sempre, particolarmente ricco: dal 12 febbraio, giorno dello show su Firenze, gli spettacoli dureranno in tutta Italia fino al 17 dicembre.

Frecce tricolori a Napoli per il Centenario dell'Aeronautica

Il 5 aprile 2023 si festeggia infatti il Centenario dell'Aeronautica Militare italiana: un grande evento per celebrare l'anniversario del primo secolo dalla fondazione e che si terrà in contemporanea in diverse piazze italiane. A Napoli, per l'occasione, ci sarà anche il giuramento e il battesimo del Corso Drago VI dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con la partecipazione delle più alte cariche della Forza Armate, della Difesa e delle Istituzioni della Repubblica, delle autorità locali, e degli Allievi della 1° Classe dei Corsi regolari dell’Accademia Aeronautica.

Strade chiuse a Napoli e modifiche al traffico mercoledì 5 aprile 2023

Previsto anche un dispositivo traffico ad hoc: dalle 7 alle 13 di domani (e in ogni caso fino a cessate esigenze), il Comune di Napoli ha istituito il divieto il transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter (ovvero palazzo Salerno), in via Cesario Console, da piazza del Plebiscito all'incrocio con via Santa Lucia, e in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria: uniche eccezione saranno i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che potranno circolare invece a senso unico alternato. Inoltre, è stato istituito il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia, nella stessa via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento, ed infine in piazza Carolina, la sospensione del posteggio delle autovetture del Trasporto Pubblico non di Linea, ovvero i taxi.