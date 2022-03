Frattamaggiore tappezzata di manifesti contro la camorra: “Fuori dalla nostra terra” Frattamaggiore si è svegliata questa mattina tappezzata di manifesti anti-camorra, dopo le recenti intimidazioni subite da alcune pizzerie della città.

A cura di Valerio Papadia

"Fuori la camorra dalla nostra terra". Questa la frase con la quale Frattamaggiore, cittadina dell'area Nord di Napoli, ha voluto ribadire il proprio "No" alla camorra e che campeggia su alcuni manifesti che, questa mattina, campeggiano un po' ovunque. "Un manifesto senza simboli o sigle, con un messaggio semplice, diretto, per risvegliare le coscienze; perché la lotta alla camorra e ai camorristi non ha bandiere e deve partire da ogni singolo cittadino che si riconosce nell'appello. Un manifesto chiaro, “nero su bianco”, perché è importante capire che ‘o si è contro la camorra o si è complici dei camorristi' e scegliere le sfumature significa stare dalla loro parte. Nun è chiù tiemp e ce fa e fatt nuost! Partecipiamo alla liberazione dei nostri territori. Condividete sui vostri profili, nelle vostre storie. Noi siamo più di voi! Via i camorristi dalle nostre città!" il messaggio dei collettivi anti-camorra del territorio.

Una foto dei manifesti che tappezzano Frattamaggiore è stata pubblicata, sui social, anche dal senatore Sandro Ruotolo, che scrive: "Questo è un vero buongiorno. A Frattamaggiore, nel napoletano, ci stiamo ribellando alla prepotenza della criminalità organizzata e stiamo preparando per venerdì una bellissima iniziativa di solidarietà alle pizzerie prese di mira dalla camorra. Disarmiamo l’area Nord di Napoli". Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, al quale la scorsa settimana hanno lanciato una bomba carta contro la chiesa, ha invece scritto: "La camorra si nutre e si sviluppa grazie al silenzio dei cittadini. Chi tace acconsente. Gridiamo il nostro ‘no' deciso, convinto, coraggioso a ogni forma di prepotenza, di sopraffazione, di camorra, di mafia. Che nessun genitore possa sentirsi dire da suo figlio un giorno: ‘E tu, papà, dov’eri, dove ti nascondevi, quando altri rischiavano la vita anche per me?'. Dio benedica tutti".

A Frattamaggiore spari contro tre pizzerie nella stessa notte

Il "No" deciso con il quale Frattamaggiore ha voluto, ancora una volta, schierarsi contro la camorra, arriva alla luce dei recenti avvenimenti di cui la città è stata teatro: nella notte tra il 21 e il 22 marzo, infatti, tre pizzerie del territorio sono state vittime di atti intimidatori; proiettili hanno colpito vetrine e saracinesche delle attività commerciali.