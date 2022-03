Bomba carta davanti alla chiesa di padre Patriciello, parroco anticamorra del Parco Verde di Caivano Dopo le minacce al capo della Polizia Municipale Biagio Chiariello ad Arzano, un altro segnale inquietante dall’area Nord di Napoli, a Caivano. Boato nella notte, bomba carta davanti alla chiesa di padre Maurizio Patriciello, sacerdote anticlan al Parco Verde.

A cura di Ciro Pellegrino

«È successo alle 4 di mattina e si sente ancora la puzza di bruciato», dicono al Parco Verde di Caivano. Stanotte davanti alla chiesa del complesso popolare noto per le vicende di cronaca nera – dallo spaccio di droghe agli omicidi a orribili casi di bambini uccisi – un ordigno fortunatamente non di potenziale elevato è stato fatto esplodere all'angolo d'apertura del cancello della parrocchia San Paolo Apostolo . I carabinieri della compagnia di Casoria e della tenenza di Caivano indagano per chiarire dinamica e individuare i responsabili, dell'esplosione che ha danneggiato parte del cancello pedonale di accesso al cortile della chiesa.

Lì il parroco-simbolo ha un nome e un cognome noto in tutta Italia: padre Maurizio Patriciello, battagliero sacerdote anti-camorra e in prima linea nelle mobilitazioni per la Terra dei Fuochi. Patriciello non dorme nei locali della chiesa, ma il segnale è chiaro.

In questi giorni a Caivano così come in altre zone dell'area Nord, come Arzano, si sta alzando un vento nuovo e di riscatto e infatti questo episodio è subito legato alle mobilitazioni anticlan dal senatore Sandro Ruotolo, uno dei principali propulsori e promotori del comitato di liberazione dalla camorra nella zona Nord di Napoli: