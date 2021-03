Ha preso a calci e pugni un postino, "colpevole" semplicemente di avergli chiesto di rallentare: è accaduto a Frattamaggiore, nell'hinterland napoletano. Ma l'automobilista è stato identificato, grazie anche ad alcuni video girati da passanti terrorizzati dalla scena, ed è stato denunciato in stato di libertà: deve rispondere dei reati di violenza e minaccia ad incarico di pubblico servizio. Il tutto era accaduto giovedì scorso, ma in 72 ore i carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio attorno all'uomo.

Il tutto è nato per caso: il postino era regolarmente in servizio su via Massimo Stanzione a Frattamaggiore, quando a tutta velocità è sopraggiunta l'automobile guidata da un 30enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per altri fatti specifici. Il postino, che stava recapitando la corrispondenza in zona, lo ha così invitato a rallentare, trovandosi in pieno centro abitato ed in prossimità di strisce pedonali. Ma l'automobilista è andato in escandescenze: è sceso dall'automobile e si è scagliato contro il postino, prendendolo a calci e pugni sul marciapiedi, davanti agli occhi attoniti dei passanti, alcuni dei quali passavano in quel momento con borse della spesa o con il proprio cane. Qualcuno, affacciatosi al balcone, ha anche ripreso l'aggressione ai danni del postino da parte dell'automobilista, raggiunto poco dopo da un passante che lo invitava a sua volta alla calma. L'uomo è quindi risalito sulla propria automobile ed ha fatto perdere le proprie tracce. Ma incrociando le immagini del video e le testimonianze dei passanti, i carabinieri di Frattamaggiore sono riusciti a dare un nome a quel volto, peraltro a loro già noto. Denunciato in stato di libertà, deve rispondere ora di violenza e minacce ad incaricato di pubblico servizio.