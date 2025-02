video suggerito

Franco Alfieri si dimette da sindaco Capaccio e da presidente Provincia di Salerno: è indagato per appalti truccati Franco Alfieri ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Capaccio Paestum e da presidente della Provincia di Salerno dopo che la Corte di Cassazione ha respinto la revoca degli arresti domiciliari. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Alfieri

Questa mattina, lunedì 17 febbraio, Franco Alfieri ha rassegnato le sue dimissioni da sindaco di Capaccio Paestum e da presidente della Provincia di Salerno. La decisione, da quanto si apprende, scaturisce dal rifiuto della Corte di Cassazione di revocare gli arresti domiciliari, misura cautelare a cui Alfieri è sottoposto in seguito all'inchiesta su presunti appalti truccati che lo vede coinvolto.

La lettera di dimissioni è stata protocollata questa mattina in Comune. "Ho capito che per ottenere giustizia e per far emergere la verità c'è bisogno di tempo e di fasi diverse, quel tempo in cui non è giusto ed opportuno coinvolgere Enti e Comunità amministrate. Enti e Comunità che debbono proseguire il cammino di progresso, sviluppo e crescita avviati in questi faticosi ma avvincenti anni, senza essere condizionati dalle mie azioni, decisioni e comportamenti" ha scritto Franco Alfieri nella lettera. "Sono certo e convinto – scrive ancora – che il tempo restituirà la verità, pur vivendo tutta l'amarezza di aver pagato tutto prima ancora che il processo avesse inizio. Con immutata stima e affetto".

Le reazioni alle dimissioni di Franco Alfieri

Molti gli esponenti politici che hanno commentato le dimissioni di Alfieri. "I cittadini della provincia di Salerno hanno bisogno di una guida responsabile, di amministratori locali presenti e concentrati su quelle che sono le esigenze di una comunità" ha detto il deputato e coordinatore della Lega a Salerno Attilio Pierro. "Prendiamo atto delle dimissioni del presidente e sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, nonostante il notevole ritardo accumulato" ha invece detto Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati.