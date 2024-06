video suggerito

Francesco Borrelli se la prende col parcheggiatore, ma era un autore che stava girando un video satirico Il deputato verde ci casca: nel video di Matteo Florio scambia l'autore per un vero parcheggiatore abusivo tra i vicoli della città.

Francesco Emilio Borrelli, deputato verde a caccia di cialtroni in servizio permanente effettivo (non solo in campagna elettorale) quando si è trovato davanti il ragazzo con giubbotto arancione stile Martin McFly di "Ritorno al Futuro" che in un vicolo di Napoli chiedeva in maniera spudorata il classico «due euro a piacere» tipico del parcheggiatore abusivo, ha fatto come fa sempre: ha impugnato il cellulare, connesso in video streaming sui social, e ha ripreso la scena, condendola di considerazioni e arrabbiature varie contro la sua bestia nera: gli estorsori della sosta.

Ma stavolta – il deputato davvero non poteva immaginarlo – non si trovava davanti ad una scena vera: il parcheggiatore altri non era che Matteo Florio, autore, autore e videomaker di talento che, insieme al complice-compare, Ugo Di Fenza, altro talentuoso autore video napoletano, stava mettendo in scena un video per Instagram. Florio voleva dimostrare quanto l'abito faccia il monaco: una volta con uno smanicato stile pescatore e stavolta col giubbino colorato. E così via alle varie scene: una volta diventa rider che trasporta cibo e bevande, un'altra "dialogatore" (sono quelle persone che tendendo la mano in strada cercano di agganciarti e venderti di tutto). E poi, appunto, il parcheggiatore: tutto finto, ma Borrelli ci casca e inizia a commentarlo vivacemente in diretta streaming.

Alla fine il video si chiude col ritorno al Futuro e parodia del deputato verde che diventa un baby Borrelli. E un disclaimer significativo: «Non volevamo screditarlo né sminuire il suo lavoro. Solo dimostrare, con umorismo, che non sempre ciò che appare evidente corrisponde al vero».

