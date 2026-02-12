napoli
Frana il costone a Vietri sul mare: sventrata abitazione, famiglia sgomberata

Una frana ha danneggiato alcuni edifici nella frazione Marina di Vietri sul Mare (Salerno); una famiglia è stata sgomberata, non risultano feriti.
A cura di Nico Falco
I danni della frana a Vetri sul Mare (Salerno)
I danni della frana a Vetri sul Mare (Salerno)

Una abitazione danneggiata, una famiglia sgomberata, ma nessun ferito: è il bilancio dei danni causati dalla frana che, nel primo pomeriggio di oggi, 12 febbraio, si è abbattuta sul costone che insiste su via Madonna dell'Arco, nella frazione Marina di Vietri sul Mare (Salerno). Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare, che hanno circoscritto l'area. In via precauzionale è stata disposta la circolazione a senso unico alternato nel tratto dove si è verificata la frana, al km 48.3 della Ss163 Amalfitana.

La frana ha invaso una strada che collega alcuni edifici e i detriti sono finiti sulle case; una delle costruzioni ha riportato danni in vari punti e la parete del bagno di un appartamento è stata sventrata. A scopo precauzionale è stata fatta allontanare momentaneamente una famiglia. Molte delle abitazioni della zona, a quanto si apprende, sono al momento disabitate perché utilizzate come seconde case o case vacanze nel periodo estivo. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica, e i tecnici per i primi rilievi. L'area della frana si trova nella parte di costone sottostante la strada statale 163 Amalfitana, che ora dovrà essere sottoposta a controlli da parte dei rocciatori, già allertati per l'intervento.

