Frana di Montevergine, sospesa la Candelora 2026: resta chiuso anche il Santuario

La Candelora 2026 è sospesa, resta chiuso anche il Santuario di Montevergine. Dopo la frana che ormai dal 26 novembre ha "isolato" la strada per il Santuario, la situazione non è migliorata: e di fatto l'accesso resta solo la Funicolare, rendendo impossibile gestire un flusso come quello previsto per il 2 febbraio, giorno della Candelora. Non ci sono invece problemi per le celebrazioni ordinarie: il rischio è per le feste del calendario liturgico, come era già accaduto a Natale. L'abate ordinario, Riccardo Luca Guariglia, ha confermato quest'oggi l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza, e che la riapertura completa potrà avvenire solo ad interventi strutturali e ripristinate tutte le condizioni di sicurezza.

Don Vitaliano Della Sala, parrocco no global della chiesa dell'Annunziata a Capocastello, aveva dato la propria disponibilità come sede alternativa, ma l'ipotesi è stata scartata perché la cappella è troppo piccola e il problema della sicurezza rimarrebbe. Massimo Saveriano, presidente dell’associazione “Per grazia ricevuta”, aveva invece chiesto che la tradizione non si interrompesse: sotto questo punto di vista, l'abate ha garantito che la comunità monastica sarebbe pronta anche ad organizzare una celebrazione speciale quando la strada sarà riaperta, proprio per non "interrompere" l'appuntamento annuale. Tuttavia, il vero nodo al pettine è proprio questo: la riapertura del santuario dipenderà dai lavori sulla viabilità, per i quali al momento non ci sono date. Per cui, la Candelora ed altre ricorrenze liturgiche restano sospese "a tempo indeterminato".