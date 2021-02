Ci vorranno 90 giorni, tre mesi, per rimediare ai danni causati dalla frana del costone roccioso che il 2 febbraio scorso ha bloccato la strada statale e isolato Amalfi. La previsione arriva dopo la riunione ad hoc convocata dal presidente Vincenzo De Luca nella sede del Genio Civile di Salerno a cui hanno preso parte il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, i responsabili della Protezione Civile e l'Anas.

Al momento la circolazione è ancora interdetta, l'Anas ha predisposto percorsi alternativi per raggiungere Amalfi vista l'impossibilità di utilizzare la statale. Si dovrà procedere col ripristino della carreggiata, ma soprattutto con la messa in sicurezza del costone, che potrebbe cedere ulteriormente. Per risolvere la situazione nel minor tempo possibile, fa sapere la Regione Campania,

"occorrono tempi straordinari e un lavoro su tre turni, 24 ore su 24, anche nelle ore notturne. L'Anas ha eseguito tutte le verifiche tecniche, dalle quali risulta che è possibile raggiungere l’obiettivo prefissato di un intervento definitivo e non provvisorio, in 90 giorni. Il Presidente De Luca ha garantito che la Regione metterà a disposizione tutti i fondi necessari per la messa in sicurezza dell’area che ovviamente non può rimanere nelle attuali condizioni, in considerazione del grave disagio venutosi a creare".

Il tratto crollato è a ridosso di una strada molto trafficata, soltanto per un caso fortuito non ci sono state vittime vista l'enorme mole di terreno e sassi che hanno invaso la carreggiata; già considerato a rischio frana, il costone era stato oggetto di lavori di consolidamento due anni fa. Sull'accaduto la Procura di Salerno ha avviato un'inchiesta per disastro colposo.

Il cedimento ha diviso in due Amalfi, isolando il centro storico, raggiungibile dopo la frana soltanto a piedi o attraverso le mulattiere sulla montagna. Nei prossimi giorni la Regione effettuerà verifiche anche sugli altri interventi di messa in sicurezza da realizzare e sui progetti già finanziati che riguardano quel tratto di costiera.