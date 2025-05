Forti piogge in Irpinia, si sgretola l’asfalto sulla SS7 Appia a Montemiletto

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il tratto di strada sgretolatosi

Le forti piogge hanno portato già danni in alcune zone della Campania: è il caso di Montemiletto, in provincia di Avellino, dove una porzione di asfalto si è sbriciolata. Personale dell'Anas già sul posto, dove sono giunti anche i carabinieri di Mirabella Eclano: non si registrano feriti, ma traffico in tilt lungo la Strada Statale 7 Appia. I militari dell'arma della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti dopo le primissime segnalazioni: l'asfalto, oltre a sgretolarsi, si è in parte anche rialzato. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha fatto sì che la circolazione riprendesse senza ulteriori disagi, mentre sul posto è arrivata anche l'Anas, avvisata proprio dai carabinieri.

L'asfalto sbriciolatosi e in parte rialzatosi a Montemiletto per le forti piogge.

Nelle prossime ore, l'allerta meteo continuerà, almeno fino a mezzanotte: si prevedono "precipitazioni caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione che, a scala locale, quindi in alcune zone, potrebbero essere particolarmente intense e accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento", ha fatto sapere la Protezione Civile Regionale, mentre "ai fenomeni attesi è connesso un rischio idrogeologico che potrebbe comportare allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, frane e caduta massi. L'avviso è stato emesso dal Centro Funzionale a seguito di attente valutazioni e diramato a tutti i Comuni della Campania dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile".