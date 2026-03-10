Forte boato a Napoli est, esplosa bomba carta in via Stadera: arrivano i pompieri

Una esplosione si è verificata questa sera, martedì 10 marzo nella zona di via Stadera, a Napoli Est. Secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, a detonare potrebbe essere stato probabilmente un grosso petardo o una bomba carta. Ma sulla vicenda sono in corso accertamenti delle autorità competenti. Il boato è stato fortissimo, avvertito dai cittadini anche a diversi chilometri di distanza. Molti raccontano che i palazzi avrebbero tremato per l'onda d'urto. Sono stati allertati i vigili del fuoco, diretti dal Comandante Giuseppe Paduano. Sul posto anche diverse volanti con gli agenti della Polizia di Stato.

Esplosione nei pressi di via Cupa del Principe

La deflagrazione sarebbe avvenuta nei pressi di via cupa del Principe, nella zona orientale della città, conosciuta anche come il Bronx. Dal luogo dello scoppio si è levata una grossa colonna di fumo nero, visibile a grande distanza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Ma, come detto, l'ipotesi più probabile, al momento è che possa essersi trattato dell'esplosione di un grosso petardo o di una bomba carta. Tra i cittadini c'è chi dice, invece, che sarebbe esplosa una bombola di gas. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire cosa sia realmente accaduto. Secondo le prime informazioni, ad ogni modo, non sarebbero stati segnalati feriti al momento. La deflagrazione sarebbe avvenuta nei pressi di un cantiere e di alcune palazzine abitate. Allertata anche la Polizia locale di Napoli, coordinata dal Comandante Ciro Esposito. I vigili del fuoco hanno inviato diverse squadre per sincerarsi dell'accaduto.