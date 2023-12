Folla ai funerali di Mery Conte, morta in un incidente: “È volato in cielo un pezzo del nostro cuore”

Una schiera di palloncini bianchi e una folla commossa hanno accolto il feretro di Mery Conte, la ragazza di 23 anni morta nella tarda serata del 13 dicembre in seguito a un incidente stradale ad Aversa, nel Casertano: i funerali della giovane si sono svolti ieri, martedì 19 dicembre, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata a Qualiano, nella provincia di Napoli, città della quale Mery era originaria. Tanti gli amici della ragazza, che indossavano una maglietta con una sua foto, mentre all'esterno della chiesa è stato affisso uno striscione che recitava: "Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. Mery vive".

Sulla morte di Mery Conte e sui suoi funerali si è espresso anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha disposto che le bandiere del Municipio venissero poste a mezz'asta e che i commercianti abbassassero le saracinesche durante le esequie. Il primo cittadino, poi, ha scritto sui social:

Quando una vita così giovane viene spezzata, non esistono parole giuste da dire ma ci si può solo stringere attorno alla famiglia e partecipare al dolore. Prima di essere Sindaco, sono un cittadino qualianese e sono padre, dunque non posso far altro che porgere le mie più sentite condoglianze ai genitori e al fratello di Mery Conte, ai familiari, parenti e amici tutti, a nome di tutta la comunità. Mery era una ragazza giovane, solare, intraprendente e custodiva sogni e ambizioni per il suo futuro. Siamo ormai invasi da notizie di tragedia come questa. Troppi ragazzi e troppe ragazze perdono la vita ancor prima che questa inizi davvero