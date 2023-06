Folgorato da una scossa, Domenico Del Monaco muore a 54 anni nel suo panificio a Maddaloni Il tragico incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri: nonostante il tempestivo trasferimento in ospedale, per il 54enne non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente sul lavoro nella serata di ieri, mercoledì 28 giugno, a Maddaloni, nella provincia di Caserta: Domenico Del Monaco, 54 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava nel suo panificio in via San Francesco d'Assisi. La tragedia si è verificata intorno alle 20.30 di ieri: stando a una prima ricostruzione, il 54enne era impegnato in una manovra ordinaria quando sarebbe stato colpito dalla scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno avviato una lunga manovra di rianimazione; privo di sensi, Domenico Del Monaco è stato trasportato al più vicino ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica del tragico incidente. La salma del 54enne, come da prassi, è stata sequestrata ed è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Cordoglio per la morte di Domenico Del Monaco

Domenico Del Monaco era molto conosciuto a Maddaloni: il suo panificio è uno degli esercizi commerciali storici della città. Quando la notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa, sono stati tanti i messaggi che sono apparsi sui social network: "La comunità di Forza Italia si unisce al cordoglio dell’intera città per la scomparsa prematura e improvvisa di Domenico Del Monaco, deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro. Il nostro abbraccio giunga alla famiglia perché possa trovare rassegnazione nel ricordo perpetuo" ha scritto la sede di Forza Italia di Maddaloni.