Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale Cotugno

L’ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: ci sono 3 persone ricoverate per meningite (e non 8) e non è vero che ci sono stati due decessi.

Il testo dei messaggi che stanno circolando su WhatsApp sul falso focolaio di meningite

"Evitate quanto più possibile zona baretti e gente che frequenta quella zona", perché "è in corso un focolaio di meningite", e "sono già morti due ragazzi e ce ne sono 8 ricoverati al Cotugno": sono i messaggi che stanno circolando in queste ore sui social e tra le chat ma, è bene sottolinearlo da subito, è tutto falso. A smentirlo sono direttamente fonti dell'ospedale napoletano specializzato in malattie infettive: quei due decessi non ci sono stati e attualmente non c'è l'evidenza di un cluster di meningite in corso.

Attualmente nell'ospedale Cotugno, precisa l'Asl Napoli 1 Centro, ci sono tre persone ricoverate per meningite (due ragazze e un uomo che lavora come buttafuori in un locale); il primo caso si è verificato a fine dicembre, gli altri due sarebbero collegati. Sulla vicenda l'Asl ha avviato una indagine epidemiologica per ricostruire i contatti e quindi eventuali contagi.

La notizia fake del cluster di meningite a Napoli

I messaggi stanno viaggiando senza controllo tra le chat, nella più classica delle dinamiche delle fake: un argomento che causa molta preoccupazione, l'avvertenza che "è ancora una informazione riservata", la raccomandazione a non frequentare determinati luoghi (tra cui viene citato il locale "Ambasciatori Club Restaurant") del quartiere Chiaia. L'entità della diffusione è intuibile dalla scritta che compare sui messaggi: "Inoltrato molte volte".

Leggi anche A Napoli e provincia controlli antincendio nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana

Probabilmente l'origine è proprio nei tre casi attualmente ricoverati al Cotugno, ma la situazione è stata ingigantita col passaparola fino ad arrivare ai fantomatici otto ricoverati e ai due decessi inesistenti.

Il messaggio dell'Ambasciatori

Il titolare dell'Ambasciatori, uno dei locali menzionati nella catena, ha pubblicato in mattinata un comunicato sui social: "Negli ultimi giorni stanno circolando informazioni false e gravemente diffamatorie che mi coinvolgono personalmente e che tentano di associare il mio nome a episodi sanitari del tutto inesistenti".

"Desidero chiarire in modo netto – prosegue Peppe Pelosi – che non esiste alcun focolaio di meningite riconducibile alla mia persona, né tantomeno a luoghi o attività con cui collaboro. Si tratta di fake news prive di qualsiasi fondamento, diffuse con l’unico obiettivo di danneggiare la mia reputazione e quella di Ambasciatori".