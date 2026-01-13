napoli
Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale Cotugno

L’ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: ci sono 3 persone ricoverate per meningite (e non 8) e non è vero che ci sono stati due decessi.
A cura di Nico Falco
Il testo dei messaggi che stanno circolando su WhatsApp sul falso focolaio di meningite
Il testo dei messaggi che stanno circolando su WhatsApp sul falso focolaio di meningite

"Evitate quanto più possibile zona baretti e gente che frequenta quella zona", perché "è in corso un focolaio di meningite", e "sono già morti due ragazzi e ce ne sono 8 ricoverati al Cotugno": sono i messaggi che stanno circolando in queste ore sui social e tra le chat ma, è bene sottolinearlo da subito, è tutto falso. A smentirlo sono direttamente fonti dell'ospedale napoletano specializzato in malattie infettive: quei due decessi non ci sono stati e attualmente non c'è l'evidenza di un cluster di meningite in corso.

Attualmente nell'ospedale Cotugno, precisa l'Asl Napoli 1 Centro, ci sono tre persone ricoverate per meningite (due ragazze e un uomo che lavora come buttafuori in un locale); il primo caso si è verificato a fine dicembre, gli altri due sarebbero collegati. Sulla vicenda l'Asl ha avviato una indagine epidemiologica per ricostruire i contatti e quindi eventuali contagi.

La notizia fake del cluster di meningite a Napoli

I messaggi stanno viaggiando senza controllo tra le chat, nella più classica delle dinamiche delle fake: un argomento che causa molta preoccupazione, l'avvertenza che "è ancora una informazione riservata", la raccomandazione a non frequentare determinati luoghi (tra cui viene citato il locale "Ambasciatori Club Restaurant") del quartiere Chiaia. L'entità della diffusione è intuibile dalla scritta che compare sui messaggi: "Inoltrato molte volte".

Probabilmente l'origine è proprio nei tre casi attualmente ricoverati al Cotugno, ma la situazione è stata ingigantita col passaparola fino ad arrivare ai fantomatici otto ricoverati e ai due decessi inesistenti.

Il messaggio dell'Ambasciatori

Il titolare dell'Ambasciatori, uno dei locali menzionati nella catena, ha pubblicato in mattinata un comunicato sui social: "Negli ultimi giorni stanno circolando informazioni false e gravemente diffamatorie che mi coinvolgono personalmente e che tentano di associare il mio nome a episodi sanitari del tutto inesistenti".

"Desidero chiarire in modo netto – prosegue Peppe Pelosi – che non esiste alcun focolaio di meningite riconducibile alla mia persona, né tantomeno a luoghi o attività con cui collaboro. Si tratta di fake news prive di qualsiasi fondamento, diffuse con l’unico obiettivo di danneggiare la mia reputazione e quella di Ambasciatori".

Il messaggio pubblicato da Peppe Pelosi, titolare dell’Ambasciatori
