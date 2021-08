Floriana Carannante, investita e uccisa a 26 anni: lutto cittadino a Monte di Procida Si svolgeranno oggi, 12 agosto, a Monte di Procida (Napoli) i funerali di Floriana Carannante, la giovane donna di 26 anni investita e uccisa lo scorso 9 agosto ad Ateleta, in Abruzzo: per l’occasione, il Comune di Monte di Procida ha proclamato il lutto cittadino. Nell’incidente è rimasto ferito anche il fidanzato della 26enne.

A cura di Valerio Papadia

È il giorno del dolore, oggi, a Monte di Procida, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, per la morte di Floriana Carannante, giovane donna di 26 anni, investita e uccisa da un pirata della strada lo scorso 9 agosto in Abruzzo. Oggi, alle 12, a Monte di Procida si svolgeranno i funerali di Floriana: per l'occasione, il sindaco Peppe Pugliese ha proclamato il lutto cittadino: "La proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale l'Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell'intera comunità per il tragico evento, esprimendo massima vicinanza alla famiglia Carannante" ha reso noto l'amministrazione comunale.

"Per tutta la durata del lutto cittadino – si legge ancora nella note del Comune di Monte di Procida – presso le sedi comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta. In segno di cordoglio, per il tragico evento, viene rinviata l’accensione delle luminarie a dopo il 13 agosto e sono state sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici per i giorni 12 e 13. Si invitano gli esercizi commerciali a sospendere l’attività e ad abbassare le saracinesche dei negozi contestualmente alla celebrazione delle esequie".

L'incidente in cui ha perso la vita Floriana Carannante

La sera del 9 agosto scorso, Floriana si trovava in sella allo scooter guidato dal fidanzato, un giovane di 32 anni: stavano percorrendo la Strada Statale 652 ad Ateleta, provincia de L'Aquila, in Abruzzo, quando il mezzo è stato investito da un'auto, il cui conducente non si è fermato a prestare i primi soccorsi. La 26enne è stata trasportata in ospedale a Castel Di Sangro, dove è purtroppo deceduta a causa delle ferite riportate, mentre il 32enne è ricoverato in ospedale a L'Aquila, in condizioni gravi ma stabili. Il pirata della strada, un 52enne del posto, è stato rintracciato e arrestato per omicidio stradale.