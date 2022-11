Finiscono fuori strada con l’auto e sbattono contro un palo di cemento: due feriti a Frigento Due persone sono rimaste ferite in tarda serata a Frigento, in provincia di Avellino: sono finiti fuori strada con l’auto, sbattendo contro un palo in cemento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’automobile finita fuori strada a Frigento

Incidente nella notte a Frigento, in provincia di Avellino un'automobile è finita fuori strada, colpendo anche un palo della corrente elettrica nel ribaltarsi su sé stessa. Feriti i due occupanti del veicolo, che sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti poi vigili del fuoco, ambulanze del 118 e forze dell'ordine. I due feriti non sarebbero in gravi condizioni, ma si trovano entrambi ricoverati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove i medici li tengono sotto osservazione.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri in contrada Pila ai Piani, nel comune di Frigento che si trova in Alta Irpinia. Qui, lungo la Strada Provinciale 38 che collega i comuni di Gesualdo e Grottaminarda, un'automobile ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada. La vettura si è ribaltata ed ha finito la sua corsa contro un palo in cemento della corrente elettrica. Due le persone a bordo: um ragazzo di 19 anni originario di Ariano Irpino ed un uomo di 51 anni di Grottaminarda, entrambi rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento della vicina Grottaminarda, che ha estratto i due con non poche difficoltà, affidandoli ai sanitari del 118 giunti sul posto a bordo di due ambulanze. Il 19enne è stato portato all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, per poi essere trasferito successivamente al San Giuseppe Moscati di Avellino; il 51enne invece è stato portato direttamente nel nosocomio del capoluogo irpino che si trova in Contrada Amoretta: le loro condizioni non sarebbero giudicate gravi.